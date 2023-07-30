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الأحد 30 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سر الـ90دقيقة الأخيرة في حياة عبدالله حسن يوسف.. وكواليس العثور على الجثمان

نجل حسن يوسف
نجل حسن يوسف

90 دقيقة اختفى فيها نجل الفنان حسن يوسف عن أعين أصدقائه، اعتقدوا خلالها أنه يستمتع بمياه البحر في ذلك الوقت الهادئ، لكن الصدمة كانت حاضرة بعثورهم عليه فاقدا للوعي بالقرب من الشاطئ.

قبل أيام خرج عبدالله نجل الفنان حسن يوسف رفقة أصدقائه هربا من حرارة الجو، للاستمتاع بمياه البحر، وتوجه لإحدى القرى في الساحل الشمالي لقضاء عطلة صيفية قصيرة.

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لم يكن يدر صاحب الـ35 عاما بأنها رحلة ذهاب بلا عودة، وأنها ستكون الأخيرة، نزل الشاب الثلاثيني للمياه بحلول الظلام للاستمتاع بها، لكن المياه جرفته إلى الداخل وفشل في مقاومة الأمواج العالية، حتى خارت قواه، واستسلم للتيار وفارق الحياة بإسفكسيا الغرق بعد ملأت المياه رئتيه، وعثر عليه أصدقائه بالقرب من الشاطئ جثة هامدة.

وقبل قليل خرج جثمان المتوفي من مستشفى العلمين محمولا داخل سيارة إسعاف بعد أن تم تحويله إلى مستشفى الإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى عليه للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى رجال الشرطة بغرق شاب في إحدى قرى الساحل الشمالي، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أنّه توفي بسبب إسفكسيا الغرق، وأنه نجل الفنان حسن يوسف.

وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان، انتشلت القوات جثمان الشاب وأسرع رجال الإسعاف بنقله إلى مستشفى العلمين في محاولة أخيرة لإنقاذه لكنه وصل جثة هامدة "وظائف جسمه الحيوية متوقفة" حسب التقرير الطبي المبدئي ، وتم إيداعه بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة غرق نجل الفنان حسن يوسف، الذي تُوفي بسبب إسفكسيا الغرق في منطقة الساحل الشمالي، وناظرت جثمان الشاب المتوفى، وصرحت بالدفن وتسليمه لأسرته لدفنه.

من هو عبد الله حسن يوسف؟

أنجب النجم حسن يوسف وزوجته شمس البارودي 4 أبناء هم ناريمان، عمر الذي دخل مجال التمثيل والإخراج، ومحمود وأصغرهم "عبد الله" الذي يعد "آخر العنقود والابن المدلل".

درس "عبد الله" الطيران في أوكرانيا ثم حصل على بكالوريوس إعلام في جامعة بيروت، مفضلا الابتعاد عن عالم الفن دون رغبة منه في اقتحام الوسط الفني على غرار والديه وشقيقه "عمر".

الفنانة المعتزلة شمس البارودي -زوجة الفنان حسن يوسف- ظهرت في لقاء سابق وجهت خلاله رسالة إلى ابنها "عبد الله" حملت في طياتها تعليمات دينية وأهمها تأدية الأمانة وعدم الكذب وفعل الخير دون شروط.

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