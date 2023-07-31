سمير فكري يكشف مصيره بعد الرحيل عن الداخلية

تحدث سمير فكري، لاعب فريق الداخلية، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا انه سيرحل عن صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: لدي عرضين لفريقي الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، ومضيت للبنك الأهلي ولكن الصفقة فشلت في النهاية.

وتابع: حسب ما علمت حاليا عماد النحاس وهيثم شعبان الأقرب لتولي فريق الداخلية في الموسم المقبل.

على جانب آخر أكد نجم الداخلية إنه خاض مباراة الأهلي في كأس مصر بدون أن يتدرب لمدة أسبوع، مشيرا إلى أنه كان يحضر نفسه للرحيل عن صفوف الفريق.

وأضاف سمير فكري: لم اتدرب لمدة أسبوع بسبب انني اتفقت للرحيل عن صفوف الفريق، ولكن لم يتم حسم مستقبلي حتى الآن.

وأتم: مباراة الأهلي كانت جيدة رغم رحيل العديد من اللاعبين بعد نهاية الموسم.