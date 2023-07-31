نجم الداخلية: لعبت مباراة الأهلي دون تدريبات لمدة أسبوع

أكد سمير فكري، لاعب فريق الداخلية، إنه خاض مباراة الأهلي في كأس مصر بدون أن يتدرب لمدة أسبوع، مشيرا إلى أنه كان يحضر نفسه للرحيل عن صفوف الفريق.

وتابع سمير فكري في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: لم اتدرب لمدة أسبوع بسبب انني اتفقت للرحيل عن صفوف الفريق، ولكن لم يتم حسم مستقبلي حتى الآن.

وأضاف: مباراة الأهلي كانت جيدة رغم رحيل العديد من اللاعبين بعد نهاية الموسم.

خبير تحكيمي يشيد بحكم مباراة الأهلي والداخلية

من جهته أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أن محمد يوسف حكم لقاء الأهلي والداخلية أدار المباراة بشكل متميز، مشيرًا إلى أن ركلة الجزاء المحتسبة بعد اللجوء لتقنية الـvar قرار صحيح تمامًا.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "تدخل الصباحي حكم الفيديو كان قرار صحيح في احتساب ركلة الجزاء، والهدف الأول لـ بيرسي تاو صحيح".

وأضاف: "مطالبة الداخلية بركلة جزاء ضد رامي ربيعة، أثبتت الإعادة التليفزيونية صحة قرار الحكم، الكرة جاءت في جسمه، المباراة خرجت بلا أي أخطاء، والتقييم 8.5 من عشرة، لم نشعر بوجودهم في الملعب والأداء كان جيدا من جانب الطاقم بالكامل".