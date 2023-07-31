عمرو أديب يهاجم الشامتين في وفاة نجل حسن يوسف.. مسلمين إزاي؟ (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على وفاة نجل الفنان حسن يوسف الذي لقي مصرعه غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، قائلا: " الكثيرون يتساهلون من الإشارات التحذيرية التي يتم توجيهها من جراء خطورة مياه البحر في بعض الأوقات.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد: «تم إنقاذ 30 شخصا في نفس المكان اللي غرق فيه عبد الله حسن يوسف.. البحر ملوش كبير وفيه ناس كتير بتستقل لما تشوف الراية الحمراء أو السوداء».

ربنا ياخد أي حد منزوع الرحمة

و عبر أديب، عن غضبه الشديد مما سماها رسائل الشماتة التي تم إرسالها إلى حسن يوسف بعد وفاة ابنه، قائلا: «ربنا ياخد أي حد منزوع الرحمة بعت رسالة قذرة لحسن يوسف وشمتان في وفاة ابنه.. إنتو مسلمين إزاي؟».

وأبدى أديب، أيضا استنكاره حديث البعض عن البُعد الديني في حياة حسن يوسف وشمس البارودي، قائلا: "حسن وشمس ملتزمين دينيا بقالهم 50 سنة.. غريزة الانتقام والشماتة في الموت بقت متوحشة في المجتمع المصري».

وفجع الموت الفنانين الكبيرين حسن يوسف وشمس البارودي في ابنهما عبدالله البالغ من العمر ٣٥ عاما، حيث لقي الشاب مصرعه غرقا في الساحل الشمالي وانتُشل جثمانه.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة عبدالله عقب غيابه داخل المياه، وإبلاغ عدد من مرافقيه عن ذلك، أثناء قضاء إجازة المصيف في الساحل الشمالي.

