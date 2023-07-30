أسرة نجل حسن يوسف تكشف حقيقة تشريح الجثة (فيديو)

قال المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف، حادث غرق عبد الله حسن يوسف حدث وهو مع الأسرة في المصيف.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع علي قناة “أون" مساء اليوم الأحد أن جثمان نجل الفنان حسن يوسف لم يتعرض للتشريح وسيتم نقله صباح الغد لمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكتب محمد يوسف - شقيق الفنان حسن يوسف - منشورًَا مؤثرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد وفاة ابن شقيقه عبدالله، غرقًا في أحد القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وكتب شقيق حسن يوسف في منشوره: «لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون توفي أمس عبد الله حسن يوسف اصغر ابناء شقيقي الأكبر تغمده الله بواسع رحمته .. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

ومن جانبها ، قالت نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن جنازة عبد الله ابن حسن يوسف تنطلق غدًا الأثنين من أحد مساجد مدينة السادس من أكتوبر، مشيرة إلى أن الأسرة مستقرة حتى الآن على مسجد الحصري، ومن الممكن أن تتغير حسب رغبة الأسرة ، حيث إنّ إجراءات خروج الجثمان من المستشفى لم تنته حتى الآن.

وتوفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف ، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع خلال الساعات الماضية ، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل و غرق بالبحر ولم يستطع احد إنقاذه.

بحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه انه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى .

كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته.

وأوضح الأطباء، أن نجل حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل منذ ساعات.

أبناء حسن يوسف



رزق حسن يوسف بأربعة أولاد هم ناريمان، محمود، عمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي.

ولفت إلى أن جثمان عبد الله حسن يوسف لم يتعرض للتشريح وسيتم نقل الجثمان صباح الغد لمسجد الشرطة في الشيخ زايد.