فيرمين لوبيز.. لاعب قهر ريال مدريد قيمته السوقية 300 ألف يورو

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن فيرمين لوبيز، اللاعب الذي خطف الأنظار خلال الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

اللاعب النجم فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، خطف الأنظار إليه خلال المواجهة الودية التي جمعت فريقه أمام غريمه ريال مدريد، يوم الأحد، في معسكر الفريقين الإعدادي بأمريكا.

وحسم برشلونة الكلاسيكو الإسباني بعد الفوز على "الميرنغي" بثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار تحضير الفريقين للموسم المقبل 2024/2023.

فيرمين لوبيز وهدف رائع بتصويبة صاروخية

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في المباراة كبديلٍ عند الدقيقة الـ 66، لينجح في إحراز هدف رائع لصالح برشلونة بتصويبة صاروخية بيسراه.

وفيرمين لوبيز، البالغ 20 عاماً، لعب معاراً الموسم الماضي في ليناريس ديبورتيفو بالدرجة الأولى الإسباني، حيث سجل 12 هدفاً وصنع 5 تمريرات حاسمة، بعد أن لعب كلاعب خط وسط، وجناح أيسر.

فيرمين لوبيز: أنا أعيش حلما.. لا أصدق ما حدث

فيرمين لوبيز انتقل لناشئي نادي برشلونة في 2018 قادماً من ريال بيتيس في سن الـ15.

وأصبح فيرمين لوبيز أحد لاعبي أكاديمية "لا ماسيا" للناشئين في برشلونة، وأشارت التقارير إلى أن لاعب الوسط الشاب ترك انطباعاً جيداً لدى تشافي في الحصص التدريبية التي سبقت الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

وقال فيرمين لوبيز عقب المباراة: "أنا أعيش حلما.. لا أصدق ما حدث، لقد هنأني تشافي وزملائي في الفريق. لقد كنت في برشلونة منذ أن كنت صغيراً، أما هدفي فقد سددت الكرة بروحي".

القيمة السوقية لفيرمين لوبيز

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن لوبيز كان أكثر اللاعبين إبهاراً لمدربه تشافي هرنانديز وزملائه في الفريق الأول خلال التدريبات الأخيرة.

ولا تتجاوز القيمة السوقية للاعب الذي هز شباك ريال مدريد أكثر من 300 ألف يورو، ولديه عقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2024.

فيرمين لوبيز لن يخرج معاراً

بعد مباراة برشلونة وريال مدريد، أكد تشافي هيرنانديز، أن فيرمين لن يخرج معاراً هذا الصيف، وسيبقى مع الفريق الموسم المقبل.

وتابع أنه سيحصل على فرصته لتأكيد أحقيته باللاعب لبرشلونة على غرار زملائه خريجي “لاماسيا” أليخاندرو بالدي، وبابلو غافي.