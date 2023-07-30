أنشيلوتي يكشف أسباب خسارة ريال مدريد من برشلونة

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، أسباب خسارة فريقه أمام برشلونة بالأمس، في المباراة الودية، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان ريال مدريد قد تلقى الخسارة بثلاثية أهداف دون مقابل، بعدما نجح تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، في التغلب على أنشيلوتي.

أنشيلوتي: الخسارة من برشلونة مؤلمة

تحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، حيث قال: "بالتأكيد النتيجة مؤلمة لكنها ليست مهمة، فقد كانت مباراة جيدة مع العديد من الأشياء الإيجابية".

وأضاف المدرب الإيطالي: "يبدو أن هناك جدارًا يمنع الأهداف عن مرمى البارسا، لا أتذكر أنني رأيت خمس تسديدات تصطدم بالقائم في مباراة واحدة".

وتابع: "قدمنا مباراة جيدة، حيث لعبنا بشكل جيد لمدة ساعة بالكرة وبدون الكرة، بضغط ومرونة في الحركة، في النهاية افتقرنا إلى التوازن واستقبلنا هدفين".

وأكمل: "أردت اليوم تجريب الأصغر سنًا في وسط الملعب، لأنني أعرف بالفعل ما يقدمه لي توني كروس ولوكا مودريتش".

وأردف مدرب ريال مدريد تصريحاته: "نحن نكون فريقًا جديدًا بدون مهاجم ثابت، هناك المزيد من الحركة لتسبب الإزعاج للخصم، سنستمر على هذا الأسلوب، هذا الفريق لديه مستقبل جيد منذ أن بدأنا الاعتماد على فينيسيوس، رودريجو، تشواميني وكامافينجا".

بينما تحدث عن فينيسيوس جونيور، فقال: "فيني يحب اللعب داخل منطقة الجزاء، سدد مرتين في العارضة وأضاع ركلة جزاء، لقد أدى بشكل جيد للغاية دون أن يسجل، كان حظًا عثرًا ولكن علينا الاستمرار على هذا الأداء".

بينما علق على منفذ ركلات الجزاء خلال الموسم المقبل، قال: "قد يكون فينيسيوس، ما زلنا نجرب، اليوم لم يكن مودريتش موجودًا، كان هو المنفذ عندما لم يكن كريم بنزيما موجودًا، أيضًا هناك رودريجو".

وأختتم تصريحاته حول حالة أردا جولر خلال الفترة الحالية بعد اصابته، فقال: "جولر يعاني من مشكلة في الركبة، كان من الأفضل عودته إلى مدريد للتعافي، فيرلاند ميندي لديه أيضَا مشكلة في أوتار الركبة وآمل أن يعود سريعًا".