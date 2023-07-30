فينيسيوس يفتح النار على أراوخو مدافع برشلونة

فتح فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد النار على مدافع برشلونة رونالدو أراوخو.

وصف جونيور المدافع أراوخو بأنه شخص كاذب، خلال مباراة "الكلاسيكو" الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد.

وأمطر الفريق الكتالوني شباك ريال مدريد بثلاثية نظيفة في المباراة التحضيرية للفريقين استعدادا للموسم الجديد، والتي أقيمت في أميركا.

واتهم المهاجم البرازيلي الأوروجوياني أراوخو أمام وجهه، وكان فينيسيوس غاضبا جدا من مدافع برشلونة الذي أنكر أن الكرة لمست يده بشكل مباشر، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لريال مدريد والتي أضاعها فينيسيوس عندما كان نادي العاصمة الإسبانية متأخرا بهدف دون مقابل.

وكان مدافع الأوروجواي قفز ويده ممدودة لتصطدم الكرة بيده، قبل أن يقول للحكم أنها ارتدت من رأسه ليده، محاولا خداع الحكم في ظل عدم توجد تقنية "الفار" في اللقاء، وهو ما أغضب فينيسيوس الذي اتجه لأراوخو وقال له "أنت كاذب".