عاجل
الأحد الحزين.. أسماء الغرقى الـ4 بالإسكندرية والساحل
الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فينيسيوس يفتح النار على أراوخو بعد هزيمة ريال مدريد أمام برشلونة

فينيسيوس وأراوخو
فينيسيوس وأراوخو

شهدت مواجهة ريال مدريد وبرشلونة مشادات عنيفة بين اللاعبين، في المباراة الودية التي انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة، استعدادًا للموسم الجديد.

txt

أنشيلوتي يكشف أسباب خسارة ريال مدريد من برشلونة

وكشفت "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن مباراة ريال مدريد وبرشلونة شهدت توترات كبيرة بين لاعبي الفريقين، بعدما لم يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للملكي في الشوط الأول.

وأوضحت أن الدولي البرازيلي غضب بشدة من مدافع برشلونة أراوخو، بعدما أكد الأخير أن الكرة لم تصطدم بيده، ليتوجه إليه فينيسيوس ويتهمه بالكذب.

وأكدت أن أراخو خدع حكم المباراة عندما تحدث مع الحكم بإن الكرة لمست يده بعد ارتدادها، مما جعل فيني يشعر بالغضب.

وكان برشلونة قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة على ريال مدريد، حيث أحرز أهداف البارسا كل من: الفرنسي عثمان ديمبلي وفيرمين لوبيز، وفيران توريس.

بينما شهدت المباراة اعتراض العارضة لخمس فرص محققة للتهديف من قبل لاعبي ريال مدريد، لتنتهي المباراة بفوز البلوجران بنتيجة 3/0.

مواد متعلقة

أنشيلوتي يكشف أسباب خسارة ريال مدريد من برشلونة

غيابات مؤثرة لـ الأهلي أمام الداخلية بـ كأس مصر

مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد وديًا.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول
الجريدة الورقية