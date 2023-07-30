فينيسيوس يفتح النار على أراوخو بعد هزيمة ريال مدريد أمام برشلونة

شهدت مواجهة ريال مدريد وبرشلونة مشادات عنيفة بين اللاعبين، في المباراة الودية التي انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة، استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن مباراة ريال مدريد وبرشلونة شهدت توترات كبيرة بين لاعبي الفريقين، بعدما لم يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للملكي في الشوط الأول.

وأوضحت أن الدولي البرازيلي غضب بشدة من مدافع برشلونة أراوخو، بعدما أكد الأخير أن الكرة لم تصطدم بيده، ليتوجه إليه فينيسيوس ويتهمه بالكذب.

وأكدت أن أراخو خدع حكم المباراة عندما تحدث مع الحكم بإن الكرة لمست يده بعد ارتدادها، مما جعل فيني يشعر بالغضب.

وكان برشلونة قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة على ريال مدريد، حيث أحرز أهداف البارسا كل من: الفرنسي عثمان ديمبلي وفيرمين لوبيز، وفيران توريس.

بينما شهدت المباراة اعتراض العارضة لخمس فرص محققة للتهديف من قبل لاعبي ريال مدريد، لتنتهي المباراة بفوز البلوجران بنتيجة 3/0.