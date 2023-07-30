تشكيل الصفاقسي لمواجهة الاتحاد في البطولة العربية

أعلن أنيس الجربي المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيرة الاتحاد السعودي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

اقرأ ايضًا ..

حقق نادي الاتحاد الانتصار في الجولة الأولى على حساب الترجي التونسي، بينما خسر نادي الصفاقسي من الشرطة العراقي.

تشكيل الصفاقسي لمواجهة الاتحاد السعودي

وجاء تشكيل الصفاقسي لمواجهة الاتحاد السعودي مكون من:-

يحتل الصفاقسي المركز الرابع في المجموعة بدون رصيد من النقاط، بينما يسمتلك الاتحاد 3 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن الشرطة العراقي المتصدر بـ 4 نقاط من لقاءين.

تنطلق مباراة الصفاقسي والاتحاد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الالكترونية اضغط هنا