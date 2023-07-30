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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بنزيما يقود هجوم إتحاد جدة أمام الصفاقسي في البطولة العربية

بنزيما
بنزيما

أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الصفاقسي التونسي والتي ستقام مساء اليوم الأحد على ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال " البطولة العربية ".

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تشكيل اتحاد جدة 

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، صالح العمري.

خط الوسط: طارق حامد، إيجور كورنادو، جوتا، رومارينهو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: " أسامة المرمش ، مروان الصحفي، سلطان الفرحان، أحمد بامسعود ، فيصل العيسي ، فرحة الشمراني ، هارون كمارا ، مدالله العليان ، عوض الناشري.

والجدير بالذكر أن اتحاد جدة يقع في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من الصفاقسي والترجي التونسيين والشرطة العراقي.

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