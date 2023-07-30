موعد مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر

حقق النادي الأهلي الانتصار على فريق الداخلية بهدفين دون مقابل، في دور الستة عشر من مباريات الكأس، ليتأهل المارد الأحمر لمواجهة نادي المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر.

اقرأ أيضًا..

تأهل المصري على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواجه الأهلى في ربع نهائي كأس مصر المقرر لها في شهر أغسطس المقبل.

موعد مباراة الأهلى والمصري في ربع نهائي كأس مصر

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والمصري في ربع نهائي كأس مصر يوم 3 من شهر أغسطس المقبل 2023.

توقيت مباراة الأهلى والمصري في ربع نهائي كأس مصر

وتم تحديد توقيت مباراة الأهلى ضد المصري في ربع نهائي كأس مصر لتنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بدلًا من الثامنة مساءً، بعدما تم تقديم توقيت المباراة ساعتين، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير الشباب والرياضة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت بداية من شهر أغسطس.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والمصري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا