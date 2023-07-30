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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عاصم خليفة: قرار تجنيس مروان الشوربجي شخصي

مروان الشوربجي
مروان الشوربجي

صرح عاصم خليفة رئيس اتحاد الإسكواش، علي تجنيس مروان الشوربجي وتخليه عن تمثيل مصر في البطولات الدولية والتحول لتمثيل إنجلترا.

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أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"مروان الشوربجي كان مقدم على  حصوله الجنسية الإنجليزية من 5 سنين وحصل عليها ولما اتعرض عليه الاتحاد الإنجليزي يلعب باسمهم وافق، كلمني الصبح وانا اتفاجئت وقال لي ده قرار شخصي وانتوا مقصرتوش معايا بس انا اللى عايز أعمل كده".

 

اتم حديثة :"مروان الشوربجي بيقولي انا فاضلي سنتين وأبطل اسكواش وببص علي مستقبلي، والشباب بقى همهم الشاغل الفلوس، بقوا يبصوا للفلوس بطريقة كبيرة ودي متوالية هندسية لا نهائية منقدرش عليها، احنا في النهاية لدينا إمكانيات معروفة

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