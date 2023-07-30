مروان الشوربجي يعلن سبب تجنيسه: أرد الجميل لإنجلترا التي منحتني كل شيء

تصدر مروان الشوربجي، لاعب الاسكواش، مؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش، عبر حسابه الرسمي على تويتر، تجنيس اللاعب المصري مروان الشوربجي وتحول انتمائه للعب تحت العلم الإنجليزي فى الموسم الجديد.

ونشر الاتحاد الإنجليزي، :"يسر إنجلترا للاسكواش أن يعلن أن مروان الشوربجي المصنف رقم 6 على العالم قد التزم بتمثيل إنجلترا على الفور".

ويتنافس مروان الذى يتخذ من بريستول مقراً له الآن تحت علم إنجلترا في جميع البطولات المصدق عليها من قبل PSA و WSF..

سبب تجنيس مروان الشوربجي تحت العلم الإنجليزي

قال مروان الشوربجي، المصنف السادس عالمياً لرجال الاسكواش، فى تصريحات للاتحاد الإنجليزي للاسكواش، "أبدأ فصلًا جديدًا من مسيرتي من خلال تمثيل إنجلترا، وأرد الجميل للبلد الذى منحني كل شيء، كانت إنجلترا موطني منذ 16 عامًا، لقد عملت مع الكثير من المدربين البريطانيين خلال مسيرتي حتى الآن، لقد تلقيت تعليمي في هذا البلد وعاملني الناس دائمًا بتقدير واحترام ، ولهذا السبب أريد رد الجميل في المقابل".

وأضاف مروان الشوربجى، "لا يزال هدفي هو الوصول إلى قمة الترتيب والفوز ببطولة العالم ومحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من التخصصات. عمري 30 عامًا فقط ، وأنا شاب، ولا يزال لدي الكثير من السنوات".

واختتم قائلا، "أعتقد أن ديفيد كامبيون يمكن أن يضيف الكثير إلى لعبتي وبدعمه ، وضمن النظام الذي رأيت أخي يزدهر فيه خلال العام الماضي ، أشعر بالثقة في أنني أستطيع تحقيق هذه الأشياء.