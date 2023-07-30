طلاب “تكنولوجيا الصناعة والطاقة” بجامعة طيبة يواصلون التدريب الصيفي



واصل طلاب برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بجامعة طيبة التكنولوجية، فعاليات التدريب الصيفي، في المنشآت الصناعية المرتبطة بتكنولوجيا الصناعات الخشبية والتصنيع الغذائي،

تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.



أوضح عميد الكلية، أن هناك متابعة يومية لأعمال التدريب من قبل المشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كل فى تخصصه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة، مشيدا بالتعاون الرائع مع رؤساء قطاعات مصانع السكر، ومصنع الباسم للطحنية، ومصانع منتجات الألبان، والفنادق السياحية، والإدارات الصحية، ومستشفى طيبة التخصصي، ومطاحن مصر العليا، على المستوى العلمي والفني الذى وصل إليه الطلاب.



وأشار عميد الكلية، إلى أن طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تدربوا على مراحل إنتاج السكر والتحاليل اللازمة لاستلام المنتج، كما تدرب طلاب على مرحل استلام وطحن الحبوب، وكيفية استلام وتخزين المنتجات الغذائية داخل الفنادق والمستشفيات، وكيفية تطبيق معايير الصحة وسلامة الأغذية داخل المنشأة، وكذا التعرف على مراحل انتاج الطحنية، وتدربوا على مراحل تصنيع منتجات الألبان ومراحل إنتاج طفيل الترايكوجراما وإنتاج شتلات القصب فى معامل زراعة الأنسجة.



وتابع: أما طلاب وطالبات الصناعات الخشبية، فقد تدربوا على عدة مشاريع عملية؛ من حيث التصميم والتنفيذ والطلاءات، كما تدربوا على عمليات مختلفة في تصنيع الأخشاب من التجميع والكبس والدهانات، والتصنيع بالماكينات التقليدية والرقمية، والحرف اليدوية مثل فن الأويما.

كما جرى تدريب الطلاب على أهمية إعادة التدوير لتصنيع منتجات الاخشاب تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتعرفوا على مراحل إعادة تدوير مخلفات قصب السكر لإنتاج الخشب الحبيبي والاوراق، بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية.

وأردف عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة قائلا: أشاد رؤساء مصانع الخشب الحبيبي بكوم أمبو، وأخشاب عماد رأفت بالغردقة، وشركة نجع حمادي لإنتاج وتصنيع الأخشاب مركز نجع حمادي - محافظة قنا، وشركة Sunny Group بمدينة بدر بالقاهرة، ومؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بقوص، وشركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية - وقطاع الآلات والمعدات، بالمستوى الذى وصل إليه طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية من الفنيات العالية والجودة فى الأداء، متوقعين لهؤلاء الطلاب، مستقبل باهر.

من جانبه قدم رئيس الجامعة، الشكر لعميد الكلية والهيئة المعاونة بالكلية، لمتابعة الطلاب في مواقع التدريب والقيام بأعمال المتابعة بشكل يومي مع الطلاب وجهات التدريب وإعداد تقرير مفصل بنهاية التدريب من قبل الطلاب، متمنيا لهم التوفيق في التدريب الصيفي.