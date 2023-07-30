كلام فى الهوا

الأحد 30/يوليو/2023 - 08:42 م 7/30/2023 8:42:23 PM

لقد تعودنا على سماع هذا المثل كثيرًا وجُمل أخرى متشابهة فى ذات المعنى مثل «كلمة لا راحت ولا جت» فإذا كانت هذه الأمثال صالحة فى بعض مجالس الأصحاب التى يكون فيها الكلام الضاحك بهدف الفكاهة أو الترفية أو غير ذلك من الكلام غير الجاد، فإنه بعيدًا عن تلك المجالس فالكلام له تبعات، فالكلمة كما قال الشاعر صلاح جاهين (الكلمة ايد، الكلمة رجل, الكلمة باب.

الكلمة نجمة كهربية ف الضباب.. الكلمة كوبرى صلب فوق بحر العباب.. الجن يا احباب ما يقدر يهدمه» مما لا شك فيه أن الكلام هو الوسيلة الأهم للتواصل بين البشر، فكم من بيوت هُدمت بكلمة وكم من علاقات قُطعت من كلمة أو كلمات ولم يحسب قائلها عواقبها. من ثم فالكلام ممكن أن يصنع المستقبل وقد يهدم الحاضر والمستقبل. والكلمة السيئة لن تفيد صاحبها بقدر ما تُسيئ إليه.

لم نقصد أحدًا!