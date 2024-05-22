درجات الحرارة المتوقعة في المدن والمحافظات اليوم

مع استمرار الموجة الحارة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي، يهتم الكثيرون من الاطلاع على درجات الحرارة بعدد من المدن والمحافظات المختلفة بشكل شبه يومي لأخذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج.

وكانت الهيئة أوضحت أن الموجة شديدة الحرارة تستمر اليوم وغدا الخميس، وبعد ذلك تشهد المحافظات انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة وذلك على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (٤ : ٥ ) درجة.

درجات الحرارة اليوم 22-5-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم..

درجة الحرارة في القاهرة .. 28 و 39

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 23 و 36

درجة الحرارة في وادى النطرون .. 27 و 39

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 26 و 37

درجة الحرارة في المنصورة .. 26 و 37

درجة الحرارة في الزقازيق .. 28 و 39

درجة الحرارة في طنطا .. 26 و 37

درجة الحرارة في دمياط .. 22 و 26

درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و 33

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 27 و 40

درجة الحرارة في السويس .. 26 و 39

درجة الحرارة في العريش .. 20 و 31

درجة الحرارة في رفح .. 19 و 30

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 14 و 32

درجة الحرارة في الطور .. 26 و 37

درجة الحرارة في طابا .. 25 و 35

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 27 و 40

درجة الحرارة في العلمين .. 23 و 36

درجة الحرارة في مطروح .. 24 و 35

درجة الحرارة في السلوم .. 24 و 37

درجة الحرارة في سيوة .. 26 و 41

درجة الحرارة في الغردقة .. 27 و 41

درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و 40

درجة الحرارة في الفيوم .. 24 و 40

درجة الحرارة في بنى سويف .. 25 و 41

درجة الحرارة في المنيا .. 24 و 41

درجة الحرارة في أسيوط .. 25 و 42

درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 43

درجة الحرارة في قنا .. 28 و 44

درجة الحرارة في الأقصر .. 28 و 44

درجة الحرارة في أسوان .. 29 و 45

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 28 و 44

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 27 و 44

درجة الحرارة في شلاتين .. 27 و 40

درجة الحرارة في حلايب .. 28 و 37

درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و 36

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 33