تعرف على سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم

يعد ذو القعدة هو الشهر قبل الأخير في العام الهجري ليأتي بعده شهر ذو الحجة، عبر التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى، والذي هو تقويم يعتمد على دورة القمر؛ لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة.

شهر ذي القعدة

وشهر ذو القعدة هو الشهر الحادي عشر من السنة القمرية، وهو الشهر الذي يسبق الحج، وهو أول الأشهر الحرم المذكورة في القرآن الكريم، لقوله تعالى: "(إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماوات وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ)، التوبة.

الايام البيض لشهر ذو القعدة

وتعد الأيام البيض من شهر ذي القعدة من أفضل أيام الشهر حيث يُستحب فيها الصيام والإكثار من الأعمال الصالحة،إذ سُميت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه، فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا.

وقد جاء تحديدها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة، منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَة.

أفضل الأعمال

الصيام

الصدقة

قيام الليل

قراءة القرآن

ذكر الله

الدعاء

والأشهر الحرم هى "ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب"، وقد ورد بها حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم"، حيث قال: "ألا إنَّ الزمانَ قد استدار كهيئتِه يومَ خلق اللهُ السماواتِ والأرضَ، السنةُ اثنا عشرَ شهرًا، منها أربعةٌ حُرُمٌ، ثلاثةٌ مُتوالياتٌ: ذو القعدةِ، وذو الحجةِ، والمحرم، ورجبُ مضرَ الذي بين جمادى وشعبانَ