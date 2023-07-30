رحيل علي لطفي لـ زد.. هل يحتاج عرين الأهلي لدعم؟

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حراسة مرمى النادي الأهلي المصري، خاصة بعد رحيل علي لطفي لنادي زد.

علي لطفي قضى مع الأهلي 6 مواسم، وبعد رحيله يوجد الآن محمد الشناوي والشاب مصطفى شوبير وحمزة علاء.

فيما رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فكرة تدعيم حراسة مرمى الفريق، رغم رحيل الحارس الثاني على لطفي بشكل رسمي إلى نادى زد الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز.

الأهلي لا يحتاج لتدعيم مركز حراسة المرمى

وأكد كولر لإدارة الأهلي أن الفريق لا يحتاج لتدعيم مركز حراسة المرمى، رغم أهمية على لطفي لأن الفريق يضم حُراسا آخرين قادرون على الدفاع عن عرين المارد الأحمر.

وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي يمتلك حراسا جيدين بقيادة الحارس الدولي وقائد الفريق محمد الشناوي والشاب مصطفى شوبير وحمزة علاء.

على لطفي انتقل إلى زد بشكل رسمي

وانتقل على لطفي إلى زد بشكل رسمي بعدما قضى 6 مواسم فى القلعة الحمراء.

ووجه علي لطفي رسالة وداع إلى القلعة الحمراء، بعد رحيله عن الفريق عقب 6 مواسم، بحثاً عن فرصة للمشاركة.

وكتب علي لطفي عبر حسابه على انستجرام: "مش عارف ابدأ منين ولا منين بس جوايا مشاعر مش عارف اعبر عنها النهارده اخر يوم ليا في النادي الي كان حلم حياتي اني العب فيه من اول ما بدأت العب كوره النادي الي قضيت جواه احسن ٦ سنين في حياتي حققت في بطولات و انجازات هتفضل وسام على صدري 6 سنوات شوفت فيهم كل الحب و الاحترام من كل فرد في منظومة النادي الاهلي ويعلم ربنا اني مقصرتش يوم في حق النادي 6 سنوات كان نفسي يبقوا 30 سنة بس دي سنة الحياة".

زد مشروع كروي كبير

وأضاف: "أني حابب اطلع وأشارك لأن التواجد في الملعب هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن ترضي أي لاعب كورة ومكنتش هفكر اسيب النادي الأهلي إلا لما الاقي مشروع كروي كبير يرتقي لطموحاتي الي اتعودت عليها جوه النادي الأهلي ولقيت كل اللي بدور عليه في منظومة نادي ZED المحترمه و المحترفه بما تحمل الكلمه من معاني والله الموفق والمستعان ونسألكم الدعاء بالتوفيق والسداد".