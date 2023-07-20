الشناوي يقرر الاستمرار مع الأهلي ويغلق الباب أمام العروض السعودية

أعلن أحمد حسام (ميدو) نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي استقر على البقاء مع الفريق الأحمر بعد غلق الباب أمام رحيله للدوري السعودي.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن إدارة الأهلي رفضت رحيل الحارس وأبلغته بالبقاء في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن الشناوي من العناصر الأساسية والمهمة في تشكيلة الفريق الأحمر لأنه حارس مرمى ممتاز وأيضاً قائد للفريق له دور مهم في المرحلة الماضية.

ميدو يكشف تفاصيل اجتماع سيد عبد الحفيظ مع إمام عاشور

كشف أحمد حسام (ميدو) تفاصيل اجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر المنضم حديثاً خلال الساعات الماضية.

وأكد ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن سيد عبد الحفيظ وجه بعض التعليمات لإمام عاشور قبل انضمامه لتدريبات الفريق الأحمر على رأسها الالتزام بالتدريبات والبرنامج العلاجي الموضوع له.

وأشار إلى أن الأهلي قدم بعض التعليمات والنصائح لإمام عاشور قبل بدء مهمته مع الفريق كلاعب جديد.