كواليس جلسة كولر مع إمام عاشور.. "لازم تموت نفسك في الملعب"

كشف أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، تفاصيل جلسة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع إمام عاشور الوافد الجديد لصفوف القلعة الحمراء.

قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حزين بسبب تجاهل تهنئتي في مصر بعيد ميلادي كما حدث معي في فرنسا".

وتطرق للحديث عن ترتيب حراس المرمى في الأهلي: "مصطفى شوبير بعد محمد الشناوي ثم حمزة علاء"

وواصل: "شادي حسين كان يحتاج لمزيد من العمل ليقنع مارسيل كولر بإمكانياته"

واختتم: "القندوسي لم يقنع كولر بإمكانياته بالشكل الأمثل، وكان هناك جلسة خاصة بين كولر وإمام عاشور اليوم، تحدث معه كولر حول ضرورة أهمية بذل كل ما لديه من طاقة من أجل التواجد أساسيا في الأهلي، وقال له نصا لازم تموت نفسك في الملعب، وفي التدريب عشان تضمن مكانك أساسي"