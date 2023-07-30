الأهلى يتغنى بأرقام وإنجازات سان ماكسيمين لاعبه الجديد

برز النادي الأهلى السعودي أرقام وإنجازات سان ماكسيمين لاعب الفريق الجديد، بعدما تعاقد الراقي مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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أعلن الأهلى التعاقد مع سان ماكسيمين لمدة 3 مواسم تنتهي في صيف 2026، قادمًا من صفوف فريق نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

أرقام وإنجازات سان ماكسيمين لاعب الأهلى الجديد

وأعلن النادي الأهلى من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنفوجراف تفصيلي يوضع من خلاله مسيرة اللاعب الفرنسي كاملة في شكل غير مسبوق.

يعتبر سان ماكسيمين هو رابع صفقات النادي الأهلى السعودي العالمية خلال الميركاتو الحالي بعد التعاقد مع كل من روبيرتو فيرمينيو وادوارد ميندي ورياض محرز، بالإضافة إلى وجود كل من أزجان أليوسكي ورياض بودبوز، ويتبقى للراقي مقعدين يحتاج للتعاقد معهم خلال الصيف الحالي 2023.

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