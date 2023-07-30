الغديري لاعب الزمالك يتلقي عرضًا برتغاليًّا (مستند)

خاص بالوفد

تلقى السيد الغديري لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر للشباب عرضًا من قبل نادي سبورتنج البرتغالي لقضاء فترة معايشة خلال الفترة المقبلة.

من المقرر أن يخضع السيد الغديري لفترة معايشة، تمهيدًا للتفاوض معه لضم اللاعب في فترة الميركاتو الصيفي في حال إثبات ذاته خلال فترة المعيشة.

حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على خطاب المرسل من "نادي سبورتنج" لنادي الزمالك، بشأن اللاعب السيد الغديري.

شارك الغديري خلال الفترة الماضية في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ويلعب مع فريق الناشئين بالأبيض وفقًا لطلب الكولومبي أوسوريو قبل انتهاء البطولة الدوري المصري بالبطولة العربية.

أنضم سيد الغديري صاحب الـ 20 عامًا، إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد وصول البطاقة الدولية من الجزيرة الإماراتي.

شارك الغديري في مباريات مع نادي الزمالك مع ناشئي القلعة البيضاء، ومنتخب مصر للشباب مواليد 2003.

في سياق مٌتصل يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الشباب السعودي مساء غدٍ الإثنين في المباراة المرتقبة على ستاد مدينة فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية:

من المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك والشباب السعودي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساء بتوقيت الإمارات.