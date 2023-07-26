أوسوريو يعقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر الغد قبل مباراة الاتحاد المنستيري

يعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في الـ 12 ظهر غدًا الخميس بقاعة المركز الإعلامي للبطولة العربية.

وسيتحدث المدير الفني عن مباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية، والمقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل.

ويلعب الزمالك أول مباراة في البطولة العربية أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو من شهر الجاري.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد المنستيري التونسى في الساعة السادسة، مساء الجمعة 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف فى السعودية، ضمن منافسات كأس الملك سالمان للأندية الأبطال.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبدالله "نيمار" – أحمد عبدالرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم يواجه الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم يلتقي مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس.