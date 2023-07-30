مدرب النصر: عانينا من الإجهاد أمام الشباب ونتيجة الزمالك تحملنا المسؤولية

تحدث كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن جميع المواجهات المقبلة للعالمي، مؤكدًا أن جميعها صعبة.



وكان النصر تعادل سلبيا مع الشباب السعودي دون أهداف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية العربية.



ويستعد النصر لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي غدا الإثنين في الجولة الثانية من البطولة العربية.



أضاف كاسترو أنهم يدركون جيدا أهمية البطولة العربية وكافة المباريات، التي تعتبر كلها مهمة بالنسبة لنا، مضيفا أنهم لم يحققوا هدفهم أمام الشباب ونبحث عن تحقيق الانتصار.



وتابع مدرب النصر أن ضغط المباريات جعلهم يغيرون في التشكيلة، لإيجاد التوليفة المناسبة، واللاعب الذي يفرض نفسه هو الأحق بالمشاركة.



وواصل أن الزمالك أنتصر بنتيجة كبيرة على الاتحاد برباعية نظيفة، ما يجعل على عاتقهم في مباراة الغد، مسؤوليات أكبر فهي حاسمة لنا وللفريق التونسي.



وأكد أن الفريق عانى من الإجهاد البدني بعد العودة من مباراة إنتر ميلان الودية باليابان، واللعب بعدها ب24 ساعة أمام الشباب بكأس الملك سلمان.

