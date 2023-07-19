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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بسبب علبة كشري.. تأييد حكم الإعدام على قاتل شاب بالفيوم

بوابة الوفد الإلكترونية

أيدت محكمة جنايات الفيوم،  بعد مصادقة مفتي الجمهورية على الحكم على احمد محمد وشهرته اللاهوني المتهم بقتل شاب بسبب علبه كشري بعد إدانته بقتل شاب  لخلاف بسبب علبه كشري.

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 بسبب علبة كشري.. تأييد حكم الإعدام على قاتل شاب بالفيوم

جاء القرار برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي، وأحمد علاء الدين الحريري، وأمانة سر محمد عبد البصير،

وقضت محكمة جنايات الفيوم بإحالة أوراق المتهم  بقتل محمد محمود، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسه اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

كشفت التحريات؛ تفاصيل اندلاع مشاجرة داخل محل كشري، بين عدد من الأشخاص بمنطقة الكيمان بمدينة الفيوم، ما أسفر عن مقتل عامل بالمحل، بفرد خرطوش.

وبينت التحريات، أن قهوجي يقيم بمنطقة الصوفي وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات نشبت بينهما على ثمن علبة كشري.

بلاغ لمديرية أمن الفيوم

كانت مديرية أمن الفيوم، قد تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد أشخاص، ومقتل أحدهم بمنطقة الكيمان، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين عامل بمحل كشري وقهوجي، بسبب الخلاف على ثمن وجبة كشري، ما أسفر عن مقتل أحدهما.

القبض على المتهم

على الفور، تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم قبل هروبه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

 

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