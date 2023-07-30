أوناجم يقود تشكيل الوداد المغربي لمواجهة الأهلي الليبي في البطولة العربية

كشف الجهاز الفني لفريق الوداد المغربي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام أهلي طرابلس الليبي، ، وذلك خلال الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كاس الملك سلمان للاندية .

تشكيل الوداد المغربي لمواجهة الأهلي الليبي

"يوسف المطيع، آرسين زولا، أيمن أبو الفتح، إلياس شتي، أيوب عملود، أسامة حروس، زكرياء دراوي، إسماعيل المترجي، عبد الله حيمود، زهير المترجي ومحمد أوناجم".

تشكيل الوداد المغربي

ومن المقرر ان تنطلق صافرة المباراة، في الساعة الرابعة عصر اليوم الاحد في المباراة التي ستقام علي ارضية ملعب مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.