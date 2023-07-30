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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

سهلة وسريعة| طريقة تحضير ساندويتش الفاهيتا بالجبن

ساندوتش فاهيتا
ساندوتش فاهيتا

مع قضاء يوم طويل في العمل، تحتاج الأمهات لوصفات سهلة لا تستغرق وقتًا طويلًا لتحضيرها بعد عودتها إلى المنزل، من أسهل الوصفات التي يمكنك صنعها لأولادك هي ساندويتشات الفاهيتا بالجبن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

ساندوتش فاهيتا

طريقة عمل ساندويتش الفاهيتا بالجبن

المقادير

- صدر الدجاج : 800 غم (مقطع شرائح)

- جبن موزاريلا : 300 غرام (مبشور)

- لبن زبادي : ربع كوب

- عصير الليمون : نصف كوب

- الزيت النباتي : 5 ملاعق كبيرة

- الأفوكادو : 1 حبة (مقطع شرائح)

- فلفل رومي أصفر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- فلفل رومي أحمر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الفلفل الرومي الأخضر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأبيض : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- خبز التورتيلا : حسب الحاجة

 

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حضري شوربة دجاج بالخضار للدايت

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي صدور الدجاج، وعصير الليمون، واللبن الزبادي، والبابريكا، والزنجبيل، والفلفل الأبيض، والملح، والثوم البودرة، وبودرة البصل.

قلبي المكونات حتى تتداخل ثم غطي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لحوالي 4 ساعات.

في مقلاة واسعة على نار متوسطة، حمّي الزيت النباتي، واقلي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي الفلفل، وقلبي حتى تذبل المكونات.

 

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أضيفي شرائح الدجاج وغطي المقلاة، واتركيها على نار متوسطة مع التقليب من حين لآخر حتى ينضج الدجاج.

ضعي كمية من الحشوة في الخبز مع شرائح الأفوكادو، والبصل المقلي، والجبن.

كرري الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية، وحمصي الساندويشات وقدميها ساخنة.

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