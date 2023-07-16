دجاج تكا الهندي على خطى المطاعم

ينجذب الكبار والصغار للأطعمة الشهية الشهيرة في المطاعم مما يدفع الأمهات لتحضيره في المنزل لتنال إعجاب أفراد أسرتها.

وتحتوى الدجاج على فوائد عديدة أبرزها السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

وفي السطور التالية طريقة تحضير دجاج تكا الهندي بخطوات سهلة وسريعة.

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المقادير

- للتتبيلة :

الثوم : 4 فصوص (مهروس)

لبن زبادي : نصف كوب

هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

الكزبرة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج، ومبشور)

ملح : 2 ملعقة صغيرة

الزعفران : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

بابريكا : 2 ملعقة صغيرة

الكمون : 2 ملعقة صغيرة

صلصة طماطم : 3 ملاعق كبيرة

الكركم : نصف ملعقة صغيرة

فحم : 2 قطعة (لتدخين الدجاج)

الزيت النباتي : ملعقة صغيرة (أو زيت الخردل)

- الدجاج : دجاجة (منزوع الجلد، ومقطع إلى مكعبات متوسطة أو كبيرة الحجم / بوزن 1 كيلو / أو مُقطَّع إلى 4 قطع)

- الخل : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

1. يُغسل الدجاج جيِّدًا، ثمَّ يُدعك بالخلِّ، ويُدع جانبًا في وعاء.

2. يُضاف إلى وعاء، الثوم واللبن والهيل والكزبرة والزنجبيل والملح والزعفران والـ"بابريكا" والكمُّون وصلصة البندورة والكركم، مع خلط هذه المكوِّنات جيِّدًا. ثمَّ، يُصبُّ هذا الخليط على الدجاج، مع تغطية الوعاء بالنايلون. ويُحفظ الوعاء في الثلَّاجة من ساعة وحتَّى يوم كامل.

3. يُنقل الدجاج إلى صينيَّة، ويُطهى بالفرن على حرارة 180 درجة مئويَّة، وذلك لأربعين دقيقة (من دون تغطية الصينيَّة).

4. توضع قطعتا الفحم على النار، حتَّى تتحوَّلا إلى جمرتين. ثمَّ، توضع الجمرتان بحذر على ورقة من الأولمينوم، ويُسكب القليل من الزيت النباتي عليهما، فتُغلق الورقة، وتوضع وسط صينيَّة الدجاج، التي تُغطَّى بورقة من الأولمينوم، وتُطهى لربع ساعة إضافيَّة في الفرن.

5. طريقة التقديم: يُقدَّم الدجاج المشوي، مع البقدونس والبصل والخبز.