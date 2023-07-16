عاجل
مخدر الفنتانيل.. قاتل حفيد دي نيرو ويحصد أرواح آلاف الأمريكيين كل عام
الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

دجاج تكا الهندي على خطى المطاعم

بوابة الوفد الإلكترونية

ينجذب الكبار والصغار للأطعمة الشهية الشهيرة في المطاعم مما يدفع الأمهات لتحضيره في المنزل لتنال إعجاب أفراد أسرتها.

 

وتحتوى الدجاج على فوائد عديدة أبرزها السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

وفي السطور التالية طريقة تحضير دجاج تكا الهندي بخطوات سهلة وسريعة.

.

المقادير

- للتتبيلة :

الثوم : 4 فصوص (مهروس)

لبن زبادي : نصف كوب

هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

الكزبرة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج، ومبشور)

ملح : 2 ملعقة صغيرة

الزعفران : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

بابريكا : 2 ملعقة صغيرة

الكمون : 2 ملعقة صغيرة

صلصة طماطم : 3 ملاعق كبيرة

الكركم : نصف ملعقة صغيرة

فحم : 2 قطعة (لتدخين الدجاج)

الزيت النباتي : ملعقة صغيرة (أو زيت الخردل)

- الدجاج : دجاجة (منزوع الجلد، ومقطع إلى مكعبات متوسطة أو كبيرة الحجم / بوزن 1 كيلو / أو مُقطَّع إلى 4 قطع)

- الخل : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

1. يُغسل الدجاج جيِّدًا، ثمَّ يُدعك بالخلِّ، ويُدع جانبًا في وعاء. 

 

2. يُضاف إلى وعاء، الثوم واللبن والهيل والكزبرة والزنجبيل والملح والزعفران والـ"بابريكا" والكمُّون وصلصة البندورة والكركم، مع خلط هذه المكوِّنات جيِّدًا. ثمَّ، يُصبُّ هذا الخليط على الدجاج، مع تغطية الوعاء بالنايلون. ويُحفظ الوعاء في الثلَّاجة من ساعة وحتَّى يوم كامل.

 

3. يُنقل الدجاج إلى صينيَّة، ويُطهى بالفرن على حرارة 180 درجة مئويَّة، وذلك لأربعين دقيقة (من دون تغطية الصينيَّة).

 

4. توضع قطعتا الفحم على النار، حتَّى تتحوَّلا إلى جمرتين. ثمَّ، توضع الجمرتان بحذر على ورقة من الأولمينوم، ويُسكب القليل من الزيت النباتي عليهما، فتُغلق الورقة، وتوضع وسط صينيَّة الدجاج، التي تُغطَّى بورقة من الأولمينوم، وتُطهى لربع ساعة إضافيَّة في الفرن.

 

5. طريقة التقديم: يُقدَّم الدجاج المشوي، مع البقدونس والبصل والخبز.

مواد متعلقة

طريقة تحضير بروستد الدجاج على طريقة المطاعم

حضري كفتة الدجاج المشوية على خطى المطاعم

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل سلطة الدجاج بالخس والبرتقال

حضري الدجاج بالفطر وجبن البارميزان بخطوات بسيطة
الجريدة الورقية