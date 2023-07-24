حضري شوربة دجاج بالخضار للدايت

تعتبر شوربة دجاج بالخضار دايت من أطيب وصفات الشوربات المشبعة واللذيذة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير شوربة الدجاج بالخضار بألذ الوصفات المناسبة للرجيم

شوربة دجاج بالخضار دايت



مقادير شوربة دجاج بالخضار دايت

- صدر الدجاج : 3 اكواب (مسلوق ومقطع مكعبات)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الجزر : 2 كوب (مقطع)

- اللفت : ثلاث أرباع الكوب (مقطع)

- الفليفلة الحمراء : كوب (مقطعة)

- الثوم : 3 فصوص

- طماطم : كوب (معلّبة)

- صلصة طماطم : نصف كوب

- مرق دجاج : 6 اكواب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- بقدونس : نصف ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

شوربة دجاج بالخضار دايت

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر عميق على النار.

أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل، ثم أضيفي الجزر، واللفت، والفليفلة، وقلبي المكونات لحوالي 5-10 دقائق.

أضيفي الثوم وقلبي الخليط لدقيقة.

أضيفي الطماطم، وصلصة الطماطم، ومكعبات الدجاج إلى الخليط.

صُبي مرق الدجاج ونكّهي بالملح والفلفل الأسود وحركي الخليط قليلاً.

اتركي الشوربة تغلي على نار هادئة لحوالي 10-15 دقيقة حتى تمام النضج.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس، وقدميها ساخنة.