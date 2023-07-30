التحقيق في واقعة تعدي زوج على زوجته وشقيقها بروض الفرج

تباشر نيابة روض الفرج التحقيق في واقعة تعدي زوج على زوجته وشقيقها وإصابتهم بجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لمعرفة تفاصيل ملابسات الحادث بعد ضرب المجني عليهما.

ضرب سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين بأحد المخابز بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة.

وتبين من التحريات الأولية أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من كل من مالك مخبز بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وشقيقته بتضررهما من زوج الثانية لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب حال تواجدهما بالمخبز ملك الأول لوجود خلافات عائلية بين المشكو فى حقه والثانية، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.