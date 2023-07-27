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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

النقض تؤيد الـ 15 عامًا لمتهم بالإتجار في الحشيش

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في الحشيش وأيدت حكم الـ 15 عامًا الصادر ضده في التهم المنسوبه له.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، عطية أحمد عطية،وأمانة سر حازم خيري

عاقبت محكمة جنايات طنطا متهم بالسجن لمدة 15 عاما لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في قضية النيابة العامة رقم ۲٤۹۸۸ لسنة ٢٠٢١ قسم ثان طنطا أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر حشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاح أبيض  مطواه  على النحو المبين بالتحقيقات.

وعليه حكمت المحكضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر عامة و تغریمه مائتى ألف جنيه.

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