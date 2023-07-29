النقض ترفض طعن متهم سرق دراجة نارية من مواطن بالطريق العام

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بسرقة دراجة نارية من مواطن بالإكراه في الطريق العام، وأيدت حكم السجن لمدة 6 سنوات الصادر ضده في الاتهامات المنسوبة إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، عطية أحمد عطية،وأمانة سر حازم خيري.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائية لاتهامه بسرقة دراجة نارية من مواطن بالإكراه في الطريق العام.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه سرق وآخرين المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق دراجة نارية توكتوك والمملوكة للمجنى عليه بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه بإستيقافه لتوصيلهم وأشهروا فى وجهه أسلحة بيضاء مطواة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل إرادته والإستيلاء على المسروقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرزبغير ترخيص أسلحة بيضاء مطواة على النحو المبين بالتحقيقات.