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السبت 29 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قبل مباراة برشلونة

ريال مدريد  يكشف تفاصيل  إصابه لاعبه أردا جولر

أردا جولر
أردا جولر

أعلن ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي، عن إصابه الوافد الجديد للميرنجي أردا جولر في المعسكر المنعقد بالولايات المتحدة.

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ونشر حساب ريال مدريد على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" قائلا:" أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعبنا أردا جولر، إصابته في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى. سيسافر اللاعب إلى مدريد في الساعات القليلة القادمة لمواصلة العلاج.

 

ويتسعد  ريال مدريد لمواجهة برشلونة خلال الساعات القادمة في لقاء ناري  يٌقام على ملعب at   بالولايات المتحدة الأمريكية إستعدادًا للموسم الجديد.

موعد مباراة ريال مدريد و برشلونة

من المقرر ان تبدأ مباراة ريال مدريد وبرشلونة صباح الأحد الموافق 30 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 1.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و1.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، و2.30 مساء بتوقيت الإمارات .

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