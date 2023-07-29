النصر يرفض التوقيع مع نجم ريال مدريد لهذا السبب

رفضت إدارة نادي النصر السعودي التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق، في الميركاتو الصيفي الحالي، ذلك بعد استطلاع رأي المدرب كاسترو.



جاء رد لويس كاسترو حول التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق، سيرجيو راموس، بالرفض بسبب تقدمه في العمر (37 عام) ، والإصابات الكثيرة التي يتعرض لها.



وكان النصر تفاوض في وقت سابق مع راموس بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بعد نهاية عقده معهم، في الصيف، لكن رأي كاسترو جعل الأمر لا يتم.



يرغب كاسترو في التعاقد مع مدافع شاب من أجل تعزيز خط الدفاع لفريق النصر في الموسم الجديد، ودخل "العالمي" في مفاوضات مع بالميراس البرازيلي.



لكن قرر نادي النصر إيقاف المفاوضات مع بالميراس بشأن التعاقد مع المدافع جوستافو جوميز، ذلك بسبب مغالاة في الطلبات المادية.



كان النصر أرسل عرضا مقابل 10 ملايين دولار، لكن قوبل بالرفض، وطلب 20 مليونا بالإضافات.



وضع النصر عددا من المدافعين على قائمته على رأسهم ماركينيوس قائد فريق باريس و كو إيتاكورا، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، وهيروكي إيتو، لاعب شتوتجارت، كمرشحين لترميم دفاع الفريق السعودي في الموسم الجديد.