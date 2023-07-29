أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة وديًا

أستقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام برشلونة والمقرر لها في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد على ملعب AT&T ستايديوم في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإسباني.



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تشكيل ريال مدريد المتوقع

من المتوقع أن يبدأ أنشيلوتي المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس- إيدير ميليتاو- ديفيد ألابا- فيران جارسيا.

خط الوسط: إدوارد كامافينجا- توني كروس- لوكا مودريتش- جود بيلنجهام.

خط الهجوم: إبراهيما دياز- فينسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة الودية الأخيرة للملكي استعدادًا للموسم الجديد.