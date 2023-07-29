الأرصاد تزف بشرى سارة.. بدأت تنكسر موجة الحر

أعلنت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أخبار سارة بشأن انكسار حدة موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد في الفترة الأخيرة، كاشفة عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة هذا الأسبوع.

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وقالت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: “بدأنا نشهد انكسار حدة الموجة الحارة ونشهد انخفاضًا في درجات الحرارة”

وتابعت، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "بدأت تنخفض درجات الحرارة من اليوم، وبدأنا نعود إلى المعدلات الطبيعية ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة مئوية ".

وأكملت: "هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة".

ولفتت: "متوسط درجات الحرارة هذا الأسبوع بين 35 و36 درجة مئوية"، مضيفًا: "انخفاض درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية".

وتابعت منار غانم: "نشاط نسبي للرياح خلال الأيام المقبلة بما يساعد على تلطيف الأجواء في ساعات الليل".