تراجع طفيف بالحرارة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الغد الأحد، يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس ليلًا مائل للحرارة رطب على جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدة ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا:



القاهرة والوجه البحري: العظمى ٣٥ المحسوسة ٣٨ الصغرى ٢٨.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى ٣٢ المحسوسة ٣٥ الصغرى ٢٣.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء: العظمى ٣٣ المحسوسة ٣٦ الصغرى ٢٤.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر المتوسط: العظمى ٤٠ المحسوسة ٤٣ الصغرى ٢٩.

شمال الصعيد: العظمى ٣٨ المحسوسة ٤٠ الصغرى ٢٤.

جنوب الصعيد: العظمى ٤١ المحسوسة ٤٢ الصغرى ٢٩.