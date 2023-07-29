أماكن تقديم تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

يسعى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لتقديم التظلمات على المواد التي يشعرون بانهم لم يحصلوا على درجاتهم كاملة خلال التصحيح، وذلك بعد اعلان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر عن فتح الباب امام الطلاب للتظلمات بداية من 30 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس.



وأهم ما يحتاجه الطلاب خلال الساعات الحالية، هو معرفة أماكن تقديم التظلمات لطلاب الثانوية الأزهرية 2023.



وترصد لكم بوابة الوفد، أبرز المعلومات عن تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب خلال مشوارهم للدخول إلى الجامعة.

أماكن تقديم تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية



وأكد وكيل الأزهر، أنه سيتم التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، بوجود 198 مكتبا لتلقي التظلمات على مستوى الجمهورية، فكل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، يوجد بها مكتب للتظلمات.

وتابع يمكن للطالب الذي يرغب في تقديم التظلمات في المادة التي يريد التظلم فيها، من خلال مكتب تلقي الطعون في الإدارة التعليمية القريبة منها.

قيمة التظلمات على الشهادة الثانوية الأزهرية



وأعلنت ادارة قطاع المعاهد الأزهرية عن قيمة الرسوم المقررة على الطلاب للتقديم على التظلمات وهي مائة جنية للمادة الواحدة، وتكون القيمة مقررة لكل مادة يرغب الطلاب تقديم التظلمات عليها.





موعد فتح الباب امام تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية



قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانية الأزهرية 2023 من يوم الأحد 30 يوليو ولمدة شهر.



واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 46% أدبي، و59.34% علمي، بنسبة نجاح عامة 52.88%.

وأضاف الضويني، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، أن العام الحالي شهد تفعيل الخدمات الإلكترونية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال تسجيل استمارات الامتحانات بجانب الإجراءات المتعلقة بتسجيل رؤساء اللجان والمراقبين.

وأكد وكيل الأزهر أن المشيخة تعمل على تأسيس العديد من الإجراءات والخطوات التي تؤهل العاملين فيها للتعامل مع المناهج الحديثة.

وأشار إلى أن الهيئة القومية لاعتماد الجودة والاعتماد اعتمدت حتى الآن 1300 معهد أزهري على أن يرتفع هذا العدد خلال العام القادم.

وأوضح وكيل الأزهر أن المعاهد الأزهرية شهدت مجموعة من المسابقات والمشروعات التربوية للطلاب بجانب إعداد عدد من رفع كفاءة المعلمين والموجهين في المعاهد من أجل رفع مستوى العاملين في منظومة التعليم الأزهري.

المؤتمر الصحفي للثانوية الأزهرية

ونظم المركز الإعلامي للأزهر مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، حيث اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، النتيجة نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر كل التفاصيل المتعلقة بالامتحانات ونسب النجاح لكل قسم من أقسام الشهادة الثانوية ومواعيد الطعون وكيفية الاستعلام عن النتيجة، وقام المركز الإعلامي ببث وقائع المؤتمر مباشرة عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.