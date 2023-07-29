أعلنت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية، عن بدء تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية في الفترة المقبلة، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية بمؤتمر الثانوية الذي أطلق يوم الخميس الماضي.

وترصد لكم بوابة الوفد، أبرز المعلومات عن تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب خلال مشوارهم للدخول إلى الجامعة.

موعد فتح الباب أمام تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية:



قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانية الأزهرية 2023 من يوم الأحد 30 يوليو ولمدة شهر.

نتيجة الثانوية الأزهرية:

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 46% أدبي، و59.34% علمي، بنسبة نجاح عامة 52.88%.

وأضاف الضويني، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، أن العام الحالي شهد تفعيل الخدمات الإلكترونية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال تسجيل استمارات الامتحانات بجانب الإجراءات المتعلقة بتسجيل رؤساء اللجان والمراقبين.

وأكد وكيل الأزهر أن المشيخة تعمل على تأسيس الكثير من الإجراءات والخطوات التي تؤهل العاملين فيها للتعامل مع المناهج الحديثة.

وأشار إلى أن الهيئة القومية لاعتماد الجودة والاعتماد اعتمدت حتى الآن 1300 معهد أزهري على أن يرتفع هذا العدد خلال العام المقبل.

وأوضح وكيل الأزهر أن المعاهد الأزهرية شهدت مجموعة من المسابقات والمشروعات التربوية للطلاب بجانب رفع كفاءة المعلمين والموجهين في المعاهد من أجل رفع مستوى العاملين في منظومة التعليم الأزهري.

مؤتمر الثانوية الأزهرية:

ونظم المركز الإعلامي للأزهر مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، إذ اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، النتيجة نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر كل التفاصيل المتعلقة بالامتحانات ونسب النجاح لكل قسم من أقسام الشهادة الثانوية ومواعيد الطعون وكيفية الاستعلام عن النتيجة، وقام المركز الإعلامي ببث وقائع المؤتمر مباشرة عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.