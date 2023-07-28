واعظات الأوقاف يشاركن في قافلية دعوية بالمساجد

انطلقت اليوم الجمعة القافلة الدعوية لواعظات الأوقاف إلى محافظة القليوبية، ضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمحافظة القليوبية التي يرأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، والدكتورة هدى حميد مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الأطفال بالوزارة، وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال منقطع النظير والتفاف كبير حول واعظات الأوقاف من سيدات القليوبية.



المتأمل في القرآن العظيم يدرك رحمة الله

وخلال القافلة أكدت واعظات الأوقاف أن القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين، وأن المتأمل في القرآن العظيم يدرك رحمة الله بالعالمين، حيث خلق الحق سبحانه وتعالى الليل والنهار رحمة لجميع خلقه حتى يستراح بالليل، ويسعى بالنهار لتحصيل الأرزاق وعمارة الكون.

كما أنزل سبحانه المطر رحمة للعالمين، وأن الحق سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة للعالمين، وأن الحق سبحانه دعا الناس في القرآن الكريم إلى الأمل والرجاء في رحمته وبين سبحانه أن رحمته قريبة من أهل الإحسان والاستقامة، وأن المؤمن الحق هو الذي يتخلق بأخلاق القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى رحمة للعالمين، ويتأدب بآداب النبي العظيم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين.



‏جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة القليوبية شاركت فيها كل من: الواعظة وفاء امين الزقم، والواعظة/ شيماء عبد الفتاح عبد العزيز، بمسجد مسعود حسن بكوم أشفين، كما شاركت كل من: الواعظة ميسا جابر عبده وروري، والواعظة/ تيسير محمد الفتوح محيسن بمسجد سيدي ناصر بكوم أشفين.