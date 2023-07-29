نيكول سفعان تفاجئ جمهورها بالأبيض في أحضان طارق العريان

شاركت عارضة الأزياء نيكول سفعان متابعيها بأحدث إطلالاتها برفقة حبيبها المخرج طارق العريان اثناء احتفلهما بمرور أربع سنوات على بدء علاقتهما العاطفية.

وتألقت نيكول سفعان بإطلالة جذابة مفعمة بالأنوثة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، صمم الفستان من قماش الحرير باللون الأبيض ليعكس قوامها الممشوق وزنها المثالي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها البني الأنسيابي فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود اللامع في الشفاه.

ووجه المخرج طارق العريان بعض العبارات الملئية بالرومانسية لحبيبته نيكول سفعان عبر حسابه الشخصي بإالانستجرام، قائلاً: " "أربع سنوات معك ولمدى الحياة".

أبرز المعلومات عن نيكول سعفان

لامع أسم نيكول سعفان في السوشيال ميديا وخاصة الوسط الفني في الآونة الأخيرة، وهي عارضة أزياء سورية الجنسية، ولها أصول أرمنية، وقد حصلت على شهرة واسعة إعلاميًا من عملها كعارضة أزياء وبلوجر، على الرغم من أنَّ دراستها الأساسية كانت في كلية الاقتصاد في قسم التسويق، ولكنها تمتلك قوامًا وجمالًا جعلاها تنجح في مجال عرض الأزياء وتصوير الفيديو كليبات والإعلانات وما إلى هنالك، وبسبب صغر سنها فهي لا تزال في بداية مسيرتها الفنية والمهنية.

تعد نيكول سعفان في الوقت الحالي وجهًا إعلاميًا لدى العديد من الشركات المختصة بأدوات التجميل وتظهر في الإعلانات الخاصة بشركات التجميل وما يتعلق بها، وقد شاركت في مهرجانات عديدة في الدول العربية مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، وهي تعيش في كل من مصر والإمارات وتتنقل بينهما عادةً، وتشارك في العديد من فيديو الكليب وغير ذلك.

في مقال من هي نيكول سعفان ويكيبيديا لا بدَّ من الحديث حول كم عمر نيكول سعفان، حيثُ أنَّ نيكول سعفان مواليد عام 1998م، ولذلك فهي تبلغ من العمر 24 عامًا بحلول عام 2022م، وما تزال نيكول سعفان شابة صغيرة طموحة تعمل في مجال الدعاية والإعلان وعروض الأزياء.

آخر أعمال طارق العريان

جدير بالذكر أن آخر أعمال طارق العريان السينمائية كان الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق- عودة أسود الأرض" وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد ممدوح، ريم مصطفى، باسم سمرة، وشارك كضيف شرف الفنان إياد نصار، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.