سعودي يعتدي على سيدة بطريقة وحشية أمام المارة .. فيديو

بطريقة وحشية اعتدى أحد الأشخاص على سيدة، ووجها لكمات متفرقة في الجسد، في إحدى الحدائق العامة بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة يلاحقها رجل، وينهال عليها بالضرب بوحشية، وسط حالة غضب بين أبناء المالكة ومطالبات بمحاسبة المتهم.

🎥 | شرطة منطقة تبوك تقبض على شخص لاعتدائه على امرأة بالضرب pic.twitter.com/0HmIY9PPPL — الأمن العام (@security_gov) July 28, 2023

وقالت شرطة منطقة تبوك، أنه عقب رصد الفيديو الحشي لاعتداء مواطن على امرأة بالضرب في أحد الأماكن العامة، تم التوصل لمرتكب الواقعة وجرى إيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وأضافت الشرطة أنه جارٍ القبض على مَن وثق ونشر محتوى مرئياً بذلك، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.