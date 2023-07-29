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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سعودي يعتدي على سيدة بطريقة وحشية أمام المارة .. فيديو

التعدي على سيدة سعودية
التعدي على سيدة سعودية

بطريقة وحشية اعتدى أحد الأشخاص على سيدة، ووجها لكمات متفرقة في الجسد، في إحدى الحدائق العامة بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،  لسيدة يلاحقها رجل، وينهال عليها بالضرب بوحشية، وسط حالة غضب بين أبناء المالكة ومطالبات بمحاسبة المتهم.

 

وقالت شرطة منطقة تبوك، أنه عقب رصد الفيديو الحشي لاعتداء مواطن على امرأة بالضرب في أحد الأماكن العامة،  تم التوصل لمرتكب الواقعة وجرى إيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وأضافت الشرطة أنه جارٍ القبض على مَن وثق ونشر محتوى مرئياً بذلك، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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