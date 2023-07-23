أسواق الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الاحد، على ارتفاع بنحو 4.36 نقاط ليصل الى مستوى 11760.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 159 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية ،علم، و دله الصحية، وجمجوم فارم، وأسواق المزرعة، والموارد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات طباعة وتغليف، والخليج للتدريب، وتكوين، ومجموعة فتيحي، و الأصيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.34% و 7.28% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية، الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وباتك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات علم، والموارد، وأرامكو السعودية، والراجحي، وجمجوم فارما هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 727.97 نقطة ليقفل عند مستوى 24005.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 5.9 نقاط ليصل الى مستوى 7325.96 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.08 %، وسط تداول 240.12 مليون سهم عبر 10390 صفقة نقدية بقيمة 41.2 مليون دينار نحو 125.6 مليون دولار.

مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

مؤشر البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,981.90 بارتفاع قدره 5.02 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.46 بارتفاع قدره 0.99 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و19 ألفا و438 سهما بقيمة إجمالية قدرها 694 ألفا و426 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 96 صفقة.

ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.47 %

بورصة قطر

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، تعاملاته على ارتفاع ب 48.80 نقطة، أي بنسبة 0.47 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و494.91 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 241 مليونًا و508 آلاف و178 سهمًا، بقيمة 435 مليونًا و809 آلاف و630.567 ريالًا نتيجة تنفيذ 13876 صفقة في جميع القطاعات.