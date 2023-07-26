أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

انخفضت أسعار النفط خلال جلسة تعاملات، اليوم الأربعاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمال في حفز الصين لاقتصادها حدت من الخسائر.

أسعار النفط

نزلت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى مستوى 32 سنتا أو بنسبة اتخفاض تعادل نحو 0.4% ليصل إلى مستوى سعر 83.32 دولار للبرميل.

وبلغ أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند مستوي سعر 79.35 دولار للبرميل، منخفضا بما يصل الى نحو 28 سنتا أو او بنسبة هبوط تعادل نحو 0.4%.

قال رئيس إن.إس تريدينغ، وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز هيرويوكي كيكوكاوا: "زيادة مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي تسببت في بعض عمليات البيع"، مضيفا أن المستثمرين عمدوا أيضا إلى ترتيب مراكزهم قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) .

مخزونات الخام الأميركية

مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بما يصل نحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء. وتوقع محللون استطلعت آراءهم تراجعا قدره 2.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بما يصل الى بنحو 1.04 مليون برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.61 مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات اليوم الأربعاء، بحسب موقع الاسواق العربية.

وتراجعت أسعار النفط بعد أن بلغ خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أمس الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية أربع مرات متتالية مع توقعات تقلص إمدادات الخام بسبب خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها للإنتاج.

وأظهرت أحدث بيانات حكومية صدرت أمس أن صادرات النفط السعودية تراجعت نحو 40% في مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

في غضون ذلك، تعهد القادة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بتعزيز دعم السياسة الاقتصادية.