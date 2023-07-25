أسعار النفط ترتفع.. وبرنت بـ82.81 دولار

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 7 سنتات ليصل إلى مستوى سعر 82.81 دولار للبرميل.

في حين صعدت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 11 سنتا ليصل إلى مستوى 78.85 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط لكلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% في اليوم السابق، وبلغا أعلى إغلاق لهما منذ أبريل .

وصعدا بالفعل لأربعة أسابيع متتالية مع توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج التي أعلنت عنها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+".

وفي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف سياسات دعم الاقتصاد وسط انتعاش متذبذب بعد "كوفيد-19"، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.

ومع ذلك، أكدت البيانات المخيبة للآمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة الضعف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، بحسب الاسواق العربية.

فقد أظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقعا في يوليو، مع انخفاض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة بالكتلة، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور "كوفيد-19".

وفي الولايات المتحدة، تباطأ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو، متأثرا بتراجع نمو قطاع الخدمات.

وتصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بيانات صناعية عن مخزونات الخام الأميركية. وقدر أربعة محللين استطلعت آراءهم في المتوسط أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو.

انخفاض صادرات النفط السعودية 37.7% لـ72 مليار ريال في مايو

النفط

أظهرت بيانات حكومية، انخفاض الصادرات السعودية السلعية بنسبة 32.1% في مايو الماضي على أساس سنوي، إلى 97.1 مليار ريال، قياسا على 143 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق.

وحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، سجل الميزان التجاري السلعي (الفرق بين الصادرات والواردات) فائضا بقيمة 29 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 87 مليار ريال فائضا في الشهر المماثل من 2022.

وأشارت البيانات إلى تراجع صادرات السعودية النفطية بواقع 43.5 مليار ريال أو 37.7% في مايو، لتهبط إلى 72 مليار ريال.

وزادت واردات السعودية من السلع بنسبة 20.9% أو 11.7 مليار ريال في مايو 2023 لتسجل 67.7 مليار ريال.