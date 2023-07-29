الأسهم الأوروبية تسجل مكاسبًا للأسبوع الثالث

نزلت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في عدة أشهر في جلسة الجمعة بعد نتائج متباينة للشركات وإعلان بنك اليابان تعديلا مفاجئا لسياسته النقدية، لكن الأسهم القيادية في ألمانيا خالفت الاتجاه لتغلق عند مستوى قياسي وسط بوادر على انحسار التضخم.

الأسهم الأوروبية

وأغلق المؤشر ستوكس 600 لأسهم أوروبا " الأسهم الأوروبية " منخفضا بنسبة 0.2% بعدما أغلق عند أعلى مستوياته في نحو عام ونصف العام في جلسة الخميس حينما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وفقا للمتوقع لكنه أشار لاحتمال التوقف مؤقتا عن التشديد النقدي في سبتمبر.

وسجل المؤشر داكس الألماني فى الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا خلال التعاملات وحافظ على معظم مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.39% بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في ألمانيا عاود الهبوط، بحسب الاسواق العربية.

وعلى الرغم من انخفاضه في جلسة الجمعة فى الأسهم الأوروبية ، سجل المؤشر "ستوكس 600" مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي وسط آمال في اقتراب كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وكان مؤشرا التكنولوجيا وشركات التعدين فى الأسهم الأوروبية من بين الأفضل أداء هذا الأسبوع حيث ارتفعا 3.6% و3.4% على الترتيب.

الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب أسبوعية مع تحسن الآفاق الاقتصادية

الأسهم الأمريكية

اختتمت المؤشرات الرئيسية فى الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع مرتفعة خلال جلسة الجمعة مع ارتفاع ثقة المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي بعد إعلان نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى وصدور بيانات اقتصادية وإعلانات من بنوك مركزية.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" فى الأسهم الأمريكية مرتفعا بنحو 44.32 نقطة، أي 0.98%، عند 4581.73 نقطة، فيما ارتفع 1.01% خلال الأسبوع في صعود للأسبوع الثالث على التوالي.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع فى الأسهم الأمريكية بواقع 262.47 نقطة، أي 1.87%، إلى 14312.58 نقطة، في حين سجل المؤشر مكاسب أسبوعية قوية بلغت 2.02% ليعوض خسائر الأسبوع السابق.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بمقدار 169.42 نقطة، أي 0.48%، مسجلا 35452.14 نقطة، فيما ارتفع للأسبوع الثالث على التوالي بعد مكاسب أسبوعية بنسبة 0.65%.

وسجل التضخم السنوي تباطؤا ملموسا بالولايات المتحدة في يونيو، الأمر الذي قد يُعجل بإنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأقوى دورة تشديد نقدي منذ الثمانينات.