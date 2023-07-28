الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها في عدة أشهر

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 يوليو، لتصل الى أعلى مستوياتها في عدة أشهر التي سجلتها خلال الجلسة السابقة، مع استيعاب المستثمرين لمجموعة متباينة من تقارير النتائج المالية للشركات، وارتفاع عوائد السندات بعد أن قام بنك اليابان المركزي بتعديل سياسته النقدية.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية مماثلة المكاسب في عوائد السندات اليابانية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الخميس، لتصل إلى مستوى 4.25 بالمئة، ولتصل معدلات الفائدة للإقراض إلى 3.75 بالمئة، وهي الأعلى في تاريخ المركزي الأوروبي، لتكون هذه الزيادة التاسعة على التوالي منذ العام الماضي، وذلك للسيطرة على التضخم.

وقال بيان البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم يستمر في الانخفاض، ولكن لا زالت التوقعات تشير إلى أنه سيظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً.

تحركات الأسواق

و انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.28 بالمئة، بعد أن أغلق الخميس عند أعلى مستوى في عام ونصف العام، عقب قرار المركزي الأوروبي.

وهبط سهم "كابجيميني" 7.5 بالمئة بعد أن قالت المجموعة الاستشارية الفرنسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إنها ستستثمر ملياري يورو (2.19 مليار دولار) في الذكاء الاصطناعي على مدى ثلاث سنوات.

وهبط سهم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي 2.5 بالمئة، رغم أنها رفعت توقعاتها للأرباح.

لكن سهم "إيه.إم.إس أوسرام" ارتفع 12.5 بالمئة، بعد أن عرضت الشركة النمساوية لصناعة أجهزة الاستشعار استراتيجية لإعادة تنظيمها، وأعلنت نتائج الربع الثاني التي جاءت بما يتماشى مع توقعاتها.

وارتفع سهم شركة "هيرميس" للسلع الفاخرة 3.8 بالمئة مع زيادة المبيعات في الربع الثاني.

البورصة تربح 10 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات أمس الخميس بين الارتفاع والانخفاض.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 10 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.179.4 تريليون جنيه

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوي17339نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى3516 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 106مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 2.4 مليار جنيه .