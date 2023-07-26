الأسهم اليابانية : المؤشر "نيكاي" يغلق منخفضاً قبيل اجتماع "المركزي"

انخفض المؤشر نيكاي الياباني " الأسهم اليابانية " بشكل طفيف خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، تحت ضغط تراجع أسهم شركات صناعة السيارات والإطارات، فيما عكف المستثمرون على البيع لجني الأرباح قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي الذي يستمر يومين هذا الأسبوع.

الأسهم اليابانية

وتراجع المؤشر "نيكاي" فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 0.04% ليصل الى مستوى نحو 32668.34 نقطة.

ونزل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا فى اسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 0.1% ليصل إلى مستوى نحو 2283.09 نقطة، بحسب الاسواق العربية.

ويميل بنك اليابان المركزي نحو التمسك بسياسته الخاصة بالسيطرة على العوائد دون تغيير، إذ يفضل صانعو السياسة التدقيق في المزيد من البيانات لضمان استمرار ارتفاع الأجور والتضخم.

ونزلت أسهم شركات صناعة الإطارات فى اسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 1.31% وسجلت أسوأ أداء بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو.

وهبط سهم "بريدجستون" فى اسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.27%، وهبط سهم "يوكوهاما رابر" فى اسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 2.22%.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات فى اسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 1.12%، مع هبوط سهم "إيسوزو موتورز" فى اسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.77% ونزول سهم "سوبارو" فى اسواق الأسهم اليابانية بنسبة1.93% وتراجع سهم مازدا موتور فى اسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.72%.

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع التعدين

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم ، مع تسجيل قطاع التعدين أفضل أداء يومي له في أكثر من 8 أشهر بعد تعهد الصين بالعمل على تحفيز اقتصادها المتباطئ وارتفاع أسهم شركة "يونيليفر" مع إعلان حجم مبيعاتها الفصلية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة بلغت نحو 0.5%، مسجلا مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

وقفز قطاع التعدين فى الأسهم الأوروبية بنسبة بلغت نحو 4.24% ليقود المكاسب في أوروبا مدعوما بآمال تحسن الطلب بعد أن تعهدت الصين بزيادة دعمها للاقتصاد.

وارتفع سهم شركة يونيليفر فى الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 4.5% بعد ارتفاع نمو مبيعاتها الفصلية بما يفوق التوقعات .