احذر الذباب.. اعراض الإصابة بمرض حمى الضنك

يشكل الذباب خطرًا كبيرًا على الإنسان، وذلك لحمله العديد من الامراض التي ينقلها من شخص لآخر، ومن بينها فيروس حمى الضنك، الذي لا ينتقل بالعدوى بين البشر ولكن ينتقل عن طريق الذباب، وذلك عندما تلدغ ذبابة مريض فتأخذ عنه العدوى وتنقلها لآخر عن طريق اللدغ أيضًا، لذا من الضروري تجنب الذباب والحفاظ على نظافة المكان الذي نقيم ونجلس فيه.

(اقرأ أيضًا) شروط الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب الثانوية والمؤهلات الجامعية

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أعراض الإصابة بمرض حمى الضنك، الذي من الممكن أن يؤدي لفشل وظائف الجسم ومن ثم الوفاة، وذلك في حالة تدهور صحة المريض.

أعراض الإصابة بحمى الضنك

ارتفاع درجة حرارة الجسم لـ 40 درجة مئوية.

الصداع الشديد.

ألم في العضلات والعظام والمفاصل.

الشعور بالغثيان والقيء.

تورم الغدد.

حدوث طفح جلدي.

الأعراض الحادة لحمى الضنك

آلام شديدة في المعدة.

نزيف في اللثة والأنف.

قيء مستمر.

وجود دم في البول أو البراز أو القيء.

ظهور كدمات على سطح الجلد، وهو ما يعني نزيف تحت الجلد.

صعوبة أو سرعة في التنفس.

إرهاق وإعياء شديد.